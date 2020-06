Hélder Teixeira deixou a casa do 'Big Brother' há apenas três semanas e a verdade é que não poderia estar a correr melhor a sua vida fora do programa da TVI.

Depois de ter sido escolhido para dar a cara por uma marca de roupa, eis que o concorrente do reality show da TVI foi convidado a protagonizar o seu primeiro videoclipe.

Hélder associou-se ao artista Guita Pimpolho, tal como o próprio divulgou nas suas redes sociais.

No YouTube, o vídeo deu origem a comentário hilariantes onde os seguidores brincam com a forma como Hélder dança no vídeo.

"Isto é a sério ou a gozar?", questiona um fã incrédulo.

Eis o vídeo:

