Não conseguiu ir a nenhum dos concertos do regresso dos D'ZRT ou gostava de voltar a ver a banda? Vai ter essa oportunidade no próximo ano.

Num comunicado enviado pela TVI anunciam que o grupo - criado na série 'Morangos com Açúcar' - está "de volta à televisão com o emocionante concerto que marcou o início da muito aguardada 'D'ZRT Encore Tour 2023' e a emissão de um documentário com imagens inéditas e emocionantes nos bastidores"

Após 12 anos longe dos palcos, os artistas Cifrão, Edmundo e Paulo Vintém "deixaram-se filmar, sem filtros, a poucas horas de voltarem a pisar um Altice Arena esgotado". "O Concerto 'D'ZRT ao Vivo Altice Arena' e o Documentário-Concerto 'D'ZRT O Regresso', estreiam no dia 25 de novembro na plataforma Amazon Prime Video e, em breve, na TVI", informaram.

Mas as novidades não ficam por aqui: "Na mesma data, são lançados nas plataformas digitais Spotify, Apple Music, iTunes e Deezer, todos os temas gravados ao vivo durante a 'D'ZRT Encore Tour 2023'".

Na mesma nota, o canal anuncia ainda que a banda vai regressar aos palcos em 2024 para "mais dois concertos imperdíveis", e vão juntar-se a outros grupos criados na série juvenil.

"D'ZRT, 4 Taste e Just Girls vão reencontrar-se em palco para celebrar as turmas de 2004/2007 do famoso Colégio da Barra, naquela que será a mais doce reunião do verão, 'Morangos Com Açúcar – A Reunião'", destacaram. O espetáculo está marcado para o dia 8 de junho do próximo ano, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

No mês seguinte, a 19 de julho, os D'ZRT vão até ao norte do país para atuarem na 16.ª edição do Festival Meo Marés Vivas.

