"Este Natal a TVI Ficção vai trazer-nos as melhores recordações com as músicas da ficção que marcaram várias gerações. No dia 24 de dezembro, teremos a estreia do Especial 'O Reencontro – com os D’Zrt' na TVI Ficção", lê-se no comunicado relativo à conhecida banda dos 'Morangos com Açúcar'.

"Com espaço para recordar os tempos da banda, o que viveram e sentiram, o reconhecimento e o caminho percorrido, entre tantos outros momentos, com os D’Zrt, a primeira banda de sucesso da série juvenil e que dará o mote para a emissão de um ciclo de 10 concertos muito especiais no canal, que fazem parte das memórias da ficção da TVI", acrescenta-se.

O programa Especial 'O Reencontro – com os D’Zrt' tem antestreia marcada para o dia 20 de dezembro no TVI Player. No dia de Natal a TVI Ficção transmite o Concerto dos D’Zrt no Pavilhão Atlântico em 2008.

