Há precisamente um ano o Altice Arena, em Lisboa, encheu-se de fãs dos D'ZRT para o primeiro concerto da tour da banda que nasceu na segunda temporada da série juvenil 'Morangos Com Açúcar', da TVI.

A 29 de abril de 2023 Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém subiram ao palco para cantarem as músicas que 'encantaram' os fãs há 20 anos. Durante o espetáculo, os admiradores da banda tiveram ainda direito a um holograma de Angélico Vieira, membro da banda que morreu em 2011 num acidente de viação.

Para assinalarem esta data especial, a banda publicou um conjunto de fotografias no Instagram captadas nesse dia.

"Dia 29/04/23 … momentos após o concerto terminar uma fila sem fim foi criada à volta ao Altice Arena com fãs vindos de todo o país e cantos do mundo para nos conhecer! Perdemos a conta de autógrafos e fotos que tirámos, mas foi LINDO ver que estávamos todos a sentir esta nostalgia que nos faz viajar! Foi incrível ver todos vestidos a rigor com os nossos produtos oficiais! Foi uma noite sem outra igual", escreveram, na legenda das fotos, que pode ver na publicação abaixo.