Diana Álvares Pereira de Melo, décima-primeira duquesa do Cadaval, escritora e organizadora de eventos, 41 anos, casada com o príncipe Charles Philippe Marie Louis d'Orléans, duque de Anjou, em França, tem, à semelhança da maioria dos portugueses, aproveitado os tempos de confinamento exigidos pela pandemia de COVID-19 para organizar os arquivos familiares e, ao arrumar fotografias antigas, deparou-se com duas que decidiu partilhar nas redes sociais.

"Descobri estas fotografias com o Hubert de Givenchy [criador de moda francês falecido em março de 2018], quando ele me vestiu para o meu baile de debutante em Paris, há muito tempo. Sempre gostei muito deste vestido de noiva cor de rosa e tenho muitas saudades dele. Era um amigo muito próximo. Belas memórias", escreveu a autora de livros como "Mafalda de Saboia", "Eu, Maria Pia", "Palácios e casas senhoriais de Portugal" e "Maria Francisca de Saboia".

Em 2015, o estilista veio a Portugal a convite da princesa, que ajudou a organizar uma exposição de vestidos de noiva. Nascida em Genebra, na Suíça, Diana de Cadaval, o nome que assina como escritora, vive atualmente em Portugal, entre o Estoril e Évora, onde gere a atividade cultural do Palácio Cadaval, propriedade da família. Licenciada em comunicação internacional na Universidade Americana de Paris, chegou a trabalhar na prestigiada leiloeira Christie's, em Londres.