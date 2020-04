Kate Middleton e o príncipe William juntaram-se aos três filhos - o príncipe George, de seis anos, a princesa Charlotte, de quatro, e o príncipe Louis, de dois - na campanha 'Clap for Carers', numa aparição especial na BBC, esta quinta-feira. Um momento que foi destacado nas redes sociais.

Um gesto que serviu "para demonstrarem a sua gratidão pelos incríveis trabalhadores-chave que trabalham incansavelmente para manter o país a funcionar", como se pode ler na página oficial dos duques de Cambridge no Instagram.

Um vídeo, que foi para o ar durante o 'The Big Night In', da BBC - um teleton de angariação de fundos para arrecadar dinheiro para os profissionais que têm sido essenciais durante a pandemia e as pessoas afetadas pelo novo coronavírus -, mostra William a abrir a porta de sua casa, em Anmer Hall, e logo de seguida a família saia à rua para baterem palmas. Um momento que conta com uma música de fundo dos Coldplay, 'Paradise'.

Além de se ter juntado à iniciativa, o príncipe William esteve ainda à conversa com o ator e apresentador Stephen Fry.

Esta não é a primeira vez que os filhos de William e Kate participam numa homenagem e batem palmas em sua casa. No mês passado, também foram divulgadas nas redes sociais imagens das três crianças a prestar um tributo aos que estão na linha da frente do combate à Covid-19.

Por sua vez, o príncipe Carlos e a mulher, Camila, também participaram na iniciativa e bateram palmas em frente à porta de sua casa, em Birkhall. Esta quinta-feira foi publicado um vídeo na página oficial dos membros da realeza que mostra este momento.

Recorde-se que este não foi o único motivo que tornou esta quinta-feira especial para a família real. Este dia também foi marcado pelo aniversário do filho mais novo de William e Kate, o príncipe Louis, que completou dois anos.

