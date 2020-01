Dua Lipa e Anwar Hadid assumiram o namoro no verão de 2019 e foi em clima de grande paixão que entraram no novo ano.

O casal foi apanhado partilhou do seu amor nas redes sociais com uma foto onde surge a trocar beijos em Miami durante uma tarde com os amigos do irmão de Bella e Gigi Hadid.

Vale recordar que esta é a segunda relação pública de Anward após o romance com Kendall Jenner, em 2018.

