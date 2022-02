Kathy Hilton recuou ao passado e recordou os tempos em que a filha, Paris Hilton, e a amiga, Drew Barrymore, brincavam juntas em sua casa quando eram crianças.

Quando Kathy, de 62 anos, e Paris, de 40, foram convidadas do 'The Drew Barrymore Show', esta sexta-feira, a atriz perguntou: "Como é que nós éramos em criança a correr pela casa? Lembro-me da minha mãe [[Jaid Barrymore] me deixar numa sexta-feira e ir buscar-me numa segunda-feira".

"Tu simplesmente entravas. Dizias: 'Estou com fome, têm alguma bolacha de chocolate?'. Vocês eram fofas. Jogavam à bola, iam para o quintal. [A irmã mais nova da Paris], a Nicky também ia", lembrou Kathy. "Subias para cima das motas... Eras tão fofa", acrescentou.

Leia Também: Drew Barrymore confessa que teve uma "relação aberta" com Luke Wilson