Larry King revelou a causa da morte dos seus dois filhos que morreram com apenas três semanas de diferença. O comunicador norte-americano, de 86 anos, quebrou o silêncio sobre as partidas de Chaia, de 51 anos, e de Andy King, de 65.

"É com tristeza e com o coração de pai partido que confirmo a perda recente de dois dos meus filhos", lê-se num comunicado.

"Os dois eram almas generosas e boas e irão fazer uma enorme falta", notou.

É então que esclarece: "O Andy morreu inesperadamente de ataque cardíaco no dia 28 de julho, e a Chaia no dia 20 de agosto, pouco tempo depois de ter sido diagnosticada com cancro do pulmão".

"Perdê-los fez-me sentir que tudo estava fora de ordem. Nenhum pai deveria enterrar o filho. A minha família e eu agradecemos pelos vossos sentimentos e condolências", completou.

