Drake acaba de bater um novo recorde. O rapper, cantor, compositor, ator e empresário canadiano de 34 anos é o artista mais ouvido de sempre no Spotify. A plataforma digital de música sueca foi lançada há 12 anos, em outubro de 2008, mas, até agora, a solo ou em colaborações, o intérprete de sucessos internacionais como "Laugh now cry later", "God's plans" e "In my feelings", que se prepara para lançar um novo disco de originais ainda este mês, foi o único a ultrapassar a barreira das 50.000 milhões de audições.

Nos próximos meses, com a edição de "Certified lover boy", o número de escutas deste artista aumentará ainda mais. De acordo com o último ranking apresentado pelo Spotify, Drake é ouvido mensalmente por 51 milhões de utilizadores da plataforma. Em segundo lugar, surge outro canadiano, o cantor, compositor e produtor discográfico The Weeknd. A terceira posição desta tabela é ocupada pela cantora e atriz americana de ascendência italiana Ariana Grande. O canadiano Justin Bieber e a inglesa Dua Lipa fecham o top 5.