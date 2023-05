O Dr. João Espírito Santo foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa desta sexta-feira, 26 de maio. O conhecido dentista falou sobre os momentos mais difíceis por que passou ao longo dos últimos meses após descobrir um nódulo numa mama.

"Levei com um balde de água fria: 'tem um cancro'. (...) Respirei um bocado, saí cá para fora", relata o convidado, lembrando o primeiro diagnóstico que lhe foi dado por uma médica.

"Dei um soco na parede. Mas tenho uma capacidade de arrumar os problemas. Tenho uma situação e tenho de a saber gerir", observa, notando que nesse dia foi a pé para casa de maneira a preparar-se para dar a notícia à família.

No entanto, faltava ainda a biópsia ao tumor de maneira a verificar se este era realmente maligno. Os resultados dos exames foram negativos. "Disseram-me peremptoriamente que não [o tumor não era maligno], mas fica a dúvida no nosso psicológico", confessa.

Apesar do diagnóstico exagerado da primeira médica, João garante que não ficou chateado, pelo contrário, que agradece a prevenção por parte da profissional. "Ainda bem que ela me o disse. Ela alertou-me e fez com que tivesse consciência", destaca.

Entretanto, o entrevistado revelou que já foi operado duas vezes, sendo que a última aconteceu na semana passada. "Malta, não tenho cancro, estou saudável", alerta, afirmando que irá ser "avaliado recorrentemente", até porque o nódulo pode voltar.

