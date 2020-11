Donnie Wahlberg continua a colorir este 2020 são cinzento por causa da pandemia. O ator, de 51 anos, voltou a destacar-se pela generosidade, tendo dado a uma empregada de um restaurante uma gorjeta de 2.020 dólares (quase dois mil euros).

A pessoa que recebeu tal gesto foi Denise Andrews, que trabalha no Marshland Restaurant's Plymouth, no estado do Massachusetts, EUA.

Uma iniciativa que foi destacada na página de Instagram do restaurante. "Um agradecimento muito especial ao nosso amigo Donnie Wahlberg", pode ler-se na legenda de uma fotografia do recibo, publicada esta quarta-feira.

Mais tarde, o proprietário do estabelecimento, Marty Finch, contou à revista People que a empregada dividiu a gorjeta com os restantes colegas de trabalho.

"O Donnie já esteve aqui antes e pergunta sempre por [Denise]", começou por dizer à revista, falando de seguida do pedido do ator para comer, afirmando que a empregada "sabe sempre o que ele quer".

"Quando ele saiu, disse apenas: 'Denise, está tudo bem. O pagamento está na mesa'", recordou. "Ela diz sempre que ele dá gorjetas muitos boas, mas ficou de queixo caído quando viu aquela gorjeta. Ela foi muito generosa. Dividiu a gorjeta com os outros empregados e os rapazes da cozinha, e também doou", acrescentou, explicando que a empregada está a trabalhar nas férias para ajudar duas famílias.

