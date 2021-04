Dolores Aveiro reencontrou-se esta segunda-feira, dia 19, com Tony Carreira. O reencontro foi emotivo, por ser o primeiro desde a morte da filha mais nova do músico, Sara Carreira, que perdeu a vida em dezembro de 2020, e levou a mãe de Cristiano Ronaldo a dedicar ao amigo palavras de conforto e carinho.

"Hoje estive com meu grande amigo Tony, que Deus te dê muita força porque além do amor que te posso dar. Não consigo fazer mais nada, o meu coração sangra só de te ver, mas tem força amigo (tens uns filhos maravilhosos e lindos e essa será sempre a tua fortaleza, estejam eles onde estiverem)", começa por escrever dona Dolores, que juntou às suas palavras uma rara fotografia onde posa ao lado do amigo. Esta é uma das primeiras vezes que Tony se deixa fotografar desde a morte de Sara.

"Eu sei que, seja o que for que te diga, nada te fará feliz, mas não desistas meu querido. Tens uma multidão que te ama e que te dá forças para a tua caminhada. Que Deus te guarde e conta sempre comigo até ao meu fim", declara, por fim, a mãe de CR7.

Importa referir que Sara Carreira tinha 21 anos quando perdeu a vida na sequência de um violento acidente de viação.

