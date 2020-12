'Mãe Energia' estreia este sábado, dia 19, na TVI. A série que Pedro Fernandes gravou na Madeira ao lado de Dolores Aveiro chega às 19h00 à antena.

A poucas horas da estreia, a mãe de Cristiano Ronaldo partilhou na sua conta oficial de Instagram uma publicação onde fala sobre esta nova aventura na sua vida.

"É assim que se chama a série que tive o prazer de gravar com o Pedro Fernandes e com a qual tanto me diverti. Foi um convite e um projeto da Galp, que me encheu o coração. Fez-me rir até às lágrimas e abri as portas da minha casa, algo que fiz até então poucas vezes", começa por desvendar.

"Genuína" e no seu ambiente, a mãe de Cristiano Ronaldo promete ser ela "dos pés à cabeça".

