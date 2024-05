Alvalade foi o palco da festa do título do Sporting e a assistir estiveram milhares de adeptos, uns mais conhecidos do que outros. Na lista da celebridades que marcaram presença, o destaque vai para Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, uma das estrelas maiores da história do emblema verde e branco.

É sabido o amor que Dolores tem pelo clube que formou o filho, por isso a matriarca da família Aveiro assistiu ao último jogo do Sporting antes da final da Taça de Portugal, ocasião em que foi erguido o troféu de campeão nacional.

Já na manhã de hoje, dia 19 de maio, Dolores Aveiro recorreu ao Instagram para se mostrar ao lado de Frederico Varandas, presidente dos leões, que lhe entregou a camisola principal da próxima temporada.

"Bom domingo para todos", escreveu ainda a mãe de Ronaldo na legenda da publicação que encontrará abaixo.