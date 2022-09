Depois de se ter mostrado com as netas Eva e Alana e com o neto Cristianinho, desta vez Dolores Aveiro posou com a bebé Bella Esmeralda.

Junto de uma fotografia onde aparece com a neta mais nova, a matriarca da família Aveiro escreveu: "A mais novinha da família".

Logo de seguida, foram muitas as reações. "Tão bonita", comentou Cristian Ferreira. "Querida menina", disse Katia Aveiro.

Por sua vez, Georgina Rodríguez reagiu com um emoji em forma de coração.

De recordar que Bella é a filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Leia Também: Dolores Aveiro posa ao lado das netas Alana e Eva. "Estão crescidas"

Leia Também: Dolores Aveiro em nova foto com os "seus meninos": CR7 e Cristianinho