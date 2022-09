A matriarca do clã Aveiro revelou-se feliz na companhia do filho e do neto.

Dolores Aveiro não podia estar mais feliz. Hoje, 3 de setembro, partilhou uma nova fotografia na sua conta de Instagram na qual posa com os seus "meninos", conforme destaca na legenda da publicação. "Bom dia, já estou com os meus meninos", refere, aparecendo ao lado de Cristiano Ronaldo e Cristianinho. Os elogios à imagem não tardaram a aparecer, até porque o sorriso da matriarca do clã Aveiro enterneceu os seguidores. Ora veja: Leia Também: "Se alguém adivinhar onde estou, pago o lanche". Katia Aveiro reage