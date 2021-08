A família de António Raminhos está de férias na Madeira. O humorista viajou na companhia da mulher, Catarina Raminhos, e das três filhas do casal, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

Na chegada à ilha, o casal e as três crianças foram recebidos por uma personalidade muito especial: Dolores Aveiro.

"Que início de dia tão bom, a tomar o café mais divertido de sempre com a querida Dolores Aveiro. Vir à Madeira e não estar com ela seria como ir a Roma e não ver o Papa", brinca Catarina ao partilhar com os seus seguidores do Instagram uma fotografia do encontro.

Por seu turno, António Raminhos também partilhou uma fotografia ao lado da mãe de Cristiano Ronaldo e imitou as suas tradicionais legendas: "Bom dia a todos e boa sorte Juventus".

Dolores Aveiro agradeceu carinho da família Raminhos e também publicou as imagens nas suas redes sociais.

"Olhe só quem veio me visitar. Obrigada pelo carinho", declara a mãe de CR7.

