"A mãe do Cristiano Ronaldo", gritavam as dezenas de crianças que a esperavam no local.

Dolores Aveiro visitou na sexta-feira, 23 de setembro, o Jardim Zoológico de Lisboa, no âmbito de uma iniciativa da MultiOpticas. A marca inaugurou um novo espaço no Zoo, tendo por base o Mês da Visão, e convenceu a sua mais importante embaixadora a marcar presença. Rita Ferro Alvim também foi convidada para estar no local, tendo sido ela a gravar o momento em que dona Dolores surpreendeu as dezenas de crianças que a esperavam no local. "A mãe do Cristiano Ronaldo", gritavam os meninos e meninas, que ficaram radiantes ao verem de perto a matriarca do clã Aveiro. Veja na galeria o vídeo que captou o momento. Leia Também: Tiago Castro sobe ao palco "bastante doente" devido a bactéria tropical Leia Também: Dolores Aveiro volta a recordar passagem pelo Santuário de Fátima Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram