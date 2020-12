Dolly Parton salvou uma criança de nove anos, Talia Hill, evitando que esta fosse atropelada enquanto estava a gravar o filme 'Christmas on the Square', da Netflix.

Um episódio que foi partilhado pela jovem Talia Hill, em conversa com a Inside Edition. A menina recorda que estava a andar e sentiu alguém a agarrá-la e a puxá-la perante um carro que estava a vir na sua direção, nos estúdios.

"Eu olhei para cima e era Dolly Parton", lembrou. "Fiquei surpreendida [e suspirei]. E ela disse: 'Bem, sou um anjo'", acrescentou a menina de nove anos. "Porque ela interpreta um anjo no filme. E eu estava em choque. Ela abraçou-me e disse-me: 'Salvei a tua vida'", partilhou ainda.

De recordar que o filme de Natal 'Christmas on the Square' foi lançado no passado mês de novembro.

Leia Também: Covid-19: Dolly Parton financia vacina contra o novo coronavírus