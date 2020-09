Dolly Parton conta com uma carreira com mais de cinco décadas e nesta fase, aos 74 anos, garante que não se incomoda com notícias falsas sobre si.

Em entrevista à revista People, a artista foi questionada sobre como lida com rumores a seu respeito e a resposta transpareceu a sua serenidade: "Rio-me deles".

"Há um [rumor] que aparece a cada três anos: Que estou acamada porque o meu peito é demasiado grande. [...] Se os meus seios fossem assim tão pesados, eu diminuiria-os", realçou.

Sobre o facto de ter várias tatuagens, Dolly garante que não tem o corpo coberto. Fez, sim, algumas tatuagens para disfarçar cicatrizes.

Leia Também: Os conselhos de Dolly Parton para um casamento duradouro