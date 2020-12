Depois da notícia da morte do rapperEnézimo, que partiu esta terça-feira, dia 15 de dezembro, aos 46 anos, a família lamenta a perda do pai do artista, José, que também morreu de Covid-19.

No Twitter, o rapperEmicidapartilhou uma mensagem, na madrugada desta sexta-feira, onde lamenta a morte do pai deEnézimo.

"No início desta semana, perdemos o nosso irmão Enézimo. Hoje, infelizmente, o seu pai que também estava internado, não resistiu e também nos deixou. Descanse em paz, José", lê-se na referida publicação.

José morreu esta quinta-feira, 17 de dezembro.

