O novo livro de Michael J. Fox, a autobiografia 'No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality', chega carregada de grandes revelações, entre as quais um anúncio que dá conta da retirada do ator do mundo artístico devido à doença de Parkinson.

"Há um tempo para tudo, e o meu tempo de ter uma jornada de trabalho de 12 horas, a decorar sete páginas de diálogo, já lá vai", pode ler-se na obra.

"Pelo menos por agora entro numa segunda reforma. Isso pode mudar, porque tudo muda. Mas se este for o fim da minha carreira como ator, que seja", acrescenta, referindo-se ao facto de no ano 2000, dois anos após tornar público que sofria de Parkinson, ter dito que pretendia reformar-se.

A estrela do filme 'Regresso ao Futuro' voltou aos ecrãs quatro anos depois, com uma pequena participação na série 'Médicos Estagiários, tendo depois feito desde então várias participações em outras produções.

