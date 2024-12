Rafaela e Franck estão noivos! O conhecido casal de influencers anunciou a boa notícia na segunda-feira, dia 16 de dezembro, e o pedido não podia ter sido mais romântico.

Rodeado pela neve em Nova Iorque, no miradouro Top of the Rock, Franck ajoelhou-se e surpreendeu a namorada de anos com o pedido de noivado.

O 'sim' de Rafaela foi praticamente imediato e o momento foi captado em câmara.

Ora veja.

Na legenda, Rafaela Alexandra, conhecida pelas suas viagens incríveis e por dar várias dicas de lifestyle, escreveu: "Eu disse que sim! Vou casar com o meu melhor amigo e com o amor da minha vida!! És muito mais do que sonhei. Um novo capítulo, juntos. Como sempre. Pedi tanto ao universo para encontrar a minha alma gémea, mas deram-me melhor. O nosso para sempre. Mal posso esperar para casar contigo".

Numa outra publicação, o casal mostrou-se com um sorriso no rosto e com Rafaela já de aliança no dedo.

"O dia mais feliz das nossas vidas. Dizia 'sim' mil vezes. És o amor da minha vida. Obrigada por seres o melhor do mundo. O anel perfeito, não podia ser mais a minha cara", escreveu.