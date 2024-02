Ricardo Araújo Pereira esteve no 'Alta Definição', da SIC, e acabou por falar das filhas, Rita e Maria Inês, tendo desabafado sobre a paternidade: "Isto de ser pai é saltar sem o instrutor [de paraquedismo] às minhas cavalitas. Com o paraquedas para abrir, se houver azar, sou eu sozinho. E também me dá imensas vezes vontade de vomitar. É igual em tudo ao paraquedas".

"Tudo me causa ansiedade", confessou ainda, admitindo também "está com mau perder por elas de repente serem adultas". "Não estou preparado para isto", afirmou.

Ainda em conversa com Daniel Oliveira, mais à frente, o humorista acabou por partilhar ainda: "As pessoas dizem sempre 'o pior é a morte'. Não é, o pior é a morte de um filho. Não quero tornar isto uma coisa tétrica, mas para isso é que não há solução nenhuma. Eu com a minha morte lido perfeitamente, com a morte de uma das minhas filhas… É a única coisa que peço: eu ir antes. Se houvesse um génio da lâmpada e eu só tinha uma coisa para pedir, não podia pedir mais nada".

