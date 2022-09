Foi divulgado um vídeo dos bastidores daquele que foi o primeiro discurso do rei Carlos III, transmitido e gravado esta sexta-feira.

Junto de uma fotografia da mãe, Carlos III dedicou grandes palavras a Isabel II, honrando toda a sua vida e reinado.

No entanto, não esqueceu do também importante papel do filho mais velho, William, e de Kate Middleton. Deixou também algumas palavras à mulher, Camilla, e ao filho Harry e Meghan Markle.

No final, Carlos III trocou algumas impressões com a equipa de filmagens e fotografia antes de sair da sala.

