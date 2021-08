Kylie Jenner tem estado envolvida em discussões com o seu companheiro, Travis Scott, porque o rapper se recusa a ficar a viver com ela de forma permanente, adianta o The Sun.

A estrela - que está grávida do segundo filho do casal - pretende "100% de compromisso" por parte de Travis.

"O que está a gerar um drama é que a Kylie quer que o Travis se mude para a casa dela - está pronta para o próximo passo - de formar uma família", disse uma fonte à publicação.

"Por muito que o Travis estivesse também a planear o futuro, ele era aquele que estava à espera que chegasse o momento certo - porque até agora tem insistido em continuar na sua própria casa em Los Angeles", continua, dando conta que o músico também passa metade do seu tempo em Houston.

"Isso tem causado muitos problemas de confiança entre eles. A Kylie insiste para 100% de compromisso - mas enquanto ele insiste que está comprometido, também precisa do seu próprio espaço", completa.

