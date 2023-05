O humorista português Hugo Soares ficou sem a sua conta do Instagram após várias queixas de famílias brasileiras contra um vídeo de uma atuação num bar no Porto, em que fez uma piada sobre uma boneca com síndrome de Down.

Não ficando indiferente ao polémico caso, Rita Ferro Rodrigues partilhou a sua opinião sobre o assunto através do Instagram.

A comunicadora lamentou o facto de não existir sensibilidade para temas mais sensíveis.

"A questão é que alguns humoristas acham que piadas não configuram discurso de ódio. Mas podem configurar. Qual a diferença entre ser dito por um humorista ou por um miúdo para outro com síndrome de Down na escola? É aceitável dizer-se que alguém tem um defeito? Não percebe o quão devastador isto é?", questiona.

"Cansa-me ter de explicar o mais óbvio sobre uma sensibilidade que deveria existir em todos os seres humanos, bolas. O capacitismo não é aceitável, o discurso de ódio não é aceitável, mesmo que disfarçado de 'piada'", completa.



© Instagram - Rita Ferro Rodrigues

Vale notar que Hugo Soares perdeu cerca de 18.000 seguidores na sua página de Instagram após o sucedido.

Perceba o caso: Instagram baniu humorista português depois de piada sobre trissomia 21