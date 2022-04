"Ao abrigo da Lei de Imprensa nº2/99 de 13 de janeiro, artigos 24º, 25º e 26º, a Associação das Testemunhas de Jeová vem por esta via solicitar a publicação do esclarecimento abaixo acerca da notícia 'Gentalha Miserável' publicado no vosso site, dia 4 de abril de 2022:

Esses comentários não refletem nem os ensinos, nem as práticas da nossa religião, como pode facilmente confirmar, por exemplo, por visitar o nosso site oficial, jw.org. Sugerimos, para a sua avaliação imparcial, a análise das seguintes declarações extraídas do nosso site:

«A Bíblia diz: 'Honrem homens de todo o tipo', ou, como diz a Bíblia Fácil de Ler: 'Respeitem todas as pessoas.' (1 Pedro 2:17) Portanto, os cristãos não são homofóbicos, ou seja, não odeiam os homossexuais. Eles são bondosos com todas as pessoas, incluindo os gays. — Mateus 7:12» (Homossexualidade: Como explicar o conceito da Bíblia? | Os Jovens Perguntam - jw.org).

«As Testemunhas de Jeová optaram por viver de acordo com o que a Bíblia diz. Não criticam nem maltratam as pessoas que escolhem viver de modo diferente. Mas também não concordam com as práticas que a Bíblia proíbe.» (O que a Bíblia diz sobre o casamento gay? -jw.org).

«As Testemunhas de Jeová [recomendam que se evite] qualquer conduta que não esteja de acordo com o que a Bíblia diz. Isso inclui não só práticas homossexuais, mas também sexo entre um homem e uma mulher que não são casados.» (O que a Bíblia diz sobre o casamento gay? - jw.org)

«Quando alguém – por qualquer razão – deixa de fazer parte da comunidade religiosa, ‘o vínculo religioso que ela tinha com a família muda, mas o vínculo familiar continua. O relacionamento conjugal e os afetos e tratos familiares continuam’.» (Evitam as Testemunhas de Jeová aqueles que deixaram de ser da sua religião? - jw.org).

Tornar-se Testemunha de Jeová é uma decisão livre, consciente e informada adotada por pessoas maduras, depois de um longo curso de estudo. Uma pessoa só se torna Testemunha de Jeová se tomar conhecimento, concordar com as normas da Bíblia e desejar viver de acordo com as mesmas.

«As Testemunhas de Jeová advogam a dedicação a Deus, mas nunca coagem alguém a fazer essa dedicação, nem sequer os seus próprios filhos. Em contraste com muitas religiões, as Testemunhas de Jeová não batizam os seus filhos na infância, como se fosse possível impor-lhes a dedicação sem o benefício da escolha pessoal.» (Dedicação e liberdade de escolha — BIBLIOTECA ON-LINE da Torre de Vigia - jw.org).

Como Testemunhas de Jeová, sabemos, por experiência própria, que a informação tendenciosa pode promover o preconceito, a discriminação e até o ódio e a violência contra minorias religiosas. O preconceito e a intolerância provocaram a perseguição das Testemunhas de Jeová pelo regime nazi, pelo ‘Estado Novo’, em Portugal e, hoje, também são a causa da perseguição (e até de casos de tortura) que as Testemunhas de Jeová estão a sofrer, nomeadamente na Rússia."