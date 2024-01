Diogo Valsassina usou as redes sociais para fazer uma partilha importante.

O ator assinalou o aniversário do pai com a partilha de uma fotografia de infância, na qual aparece ao colo do progenitor.

"Parabéns, meu Pai. Saudades", escreveu apenas, na legenda da imagem.

De recordar que o pai do ator morreu em 2019, vítima de um ataque cardíaco.

Leia Também: Diogo Valsassina relata conversa de casal de 70 anos. "Podia ter sido cá"