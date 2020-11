Depois de ter aberto o coração durante a entrevista com Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição', Diogo Valsassina foi 'inundado' com mensagens de muitos seguidores. Carinho que fez questão de agradecer.

"Obrigado a todos pelas mensagens que estou a receber. E sim, é bom saber que não estamos sozinhos", começou por escrever no Instagram.

"Obrigado Daniel Oliveira pela oportunidade de 'falar a sério' e de as pessoas me ficarem a conhecer melhor", rematou.

De referir que na entrevista o ator recordou a passagem pelos 'Morangos com Açúcar', a morte de Francisco Adam, a dura perda do pai, o afastamento do pequeno ecrã e a relação e apoio da noiva, Ana Guiomar.