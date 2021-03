Diogo Piçarra surpreendeu tudo e todos ao aparecer em palco para interpretar o tema 'Anjos'. Uma música que acabou por ser cantada pelo artista, pelos concorrentes Tomás Pascoal, Tomás Esteves e Carolina Cardoso, com a mentora, Carolina Deslandes, a juntar-se a todos eles para este momento especial.

Um carinhoso episódio que Piçarra não resistiu em destacar na sua página de Instagram.

"Quando fazes uma surpresa e tu é que sais surpreendido. As crianças são o melhor que este mundo tem. Conseguem mostrar e ensinar-nos todos os dias que com pouco conseguimos ser felizes. São as pequenas coisas que importam, e por isso, eles são gigantes", disse.

