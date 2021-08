Diogo Piçarra e Melanie Jordão completaram este fim de semana o 7.º aniversário de namoro e o cantor destacou a data publicamente através das redes sociais.

Os fãs do casal ficaram enternecidos com uma fotografia em que a maquilhadora aparece no banho com Penélope, a filha do casal. "7 anos com a mulher da minha vida e este é o nosso melhor presente", escreveu na legenda da imagem.

Assíduos nas redes sociais, Melanie Jordão e Diogo Piçarra têm vivido a sua história de amor sob as luzes dos holofotes, sendo um dos casais famosos mais acarinhados pelo público. Veja na galeria alguns dos momentos que derreteram os fãs.

