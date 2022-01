Diogo Morgado esteve no programa 'Dois às 10' à conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos acerca da sua personagem na novela 'Para Sempre', onde dá vida a Pedro.

O ator confessou que a fase de gravações foi bastante desafiante devido à pandemia, o que não o deixou completamente à vontade inicialmente.

"Em metade da novela estava muito tenso porque estávamos em pandemia. No início fiquei um bocado preso, mas com a ajuda dos meus colegas - os realizadores e toda a equipa - mais do que soltar, aproveitei. Aproveitei aquela tensão que o Pedro tinha muito. A tensão, a indignação de não sabermos para onde isto vai. O Pedro está perdido, sente uma injustiça tremenda por aquilo que foi feito em relação à mãe e, por outro lado, é a mãe, por isso há esta ambiguidade de sentimentos que nós todos estávamos a viver", explica.

Costuma acompanhar a novela?

Leia Também: Pedro Teixeira: "A guerra das audiências não é minha"