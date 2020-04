Esta quarta-feira, Diogo Infante fez uso do Instagram para comunicar aos fãs que a sua cadela, Nina, teve de ser operada de urgência na sequência de ter ingerido um caroço. A notícia não deixou os seguidores indiferentes e, após as mensagens de carinho, o ator voltou hoje à rede social para atualizar sobre o estado de saúde do animal.

"A Nina quer que saibam que está muito melhor, recuperou o apetite e agradece todas as mensagens de apoio", afirmou na legenda de um vídeo da cadela.

