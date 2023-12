Diogo Clemente denunciou nas stories do Instagram uma situação que com ele se passou no último domingo, durante uma visita ao mercado de Natal que decorre na Praça da Figueira, na Baixa de Lisboa.

O guitarrista, pai dos filhos de Carolina Deslandes, começou por relatar o diálogo que teve com um funcionário de uma das bancas, que acabou com a devolução do que havia pedido.

"– Olá.

– Olá.

– São duas cochinhas de frango e dois bom bocados.

– Aqui tem. São 16 euros.

– Desculpe, essa conta não é minha. Eu pedi só dois bolinhos e dois salgados.

– Sim, são 16 euros.

– Ok. Devolvo e recuso-me a participar disso", escreveu Diogo.

De seguida, o músico refletiu: "Portanto, temos uma feira de Natal em Lisboa que é para estrangeiros, onde o valor por salgado é o mesmo que por hora de trabalho em Portugal, é isso? Era tão bom que aquela coisa bonita pudesse ser para todos. Vi pessoas em estados de esforço no que se propunha ser um domingo humilde, porque o 'não' a filhos é difícil e, na verdade, é só uma feira de Natal. É possível alguém regular isto?".



© Instagram/Diogo Clemente

