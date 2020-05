Diogo Clemente é discreto no que toca a sua vida privada e até relativamente às suas opiniões pessoais. Porém, esta segunda-feira, dia 4, o marido de Carolina Deslandes sentiu-se de tal forma irritado com uma notícia com a qual se deparou que não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram a sua inflamada opinião.

A motivar a revolta do músico está a informação de que o deputado do partido político Chega, André Ventura, terá sugerido "um plano de confinamento específico para a comunidade cigana".

"A culpa não é tua. Tu és o que és e sempre mostraste ser. Um comentador desportivo Poucochinho, de segunda classe. A culpa é de quem te deu voz. Deram voz a alguém cuja capacidade intelectual diferencia e estratifica as pessoas pela raça. Se ninguém de direito fizer nada em relação a isto é um desgosto e um desânimo", começa por apontar.

"Democracia não é só ter igualdade e liberdade, é acima de tudo lutar por ela como uma norma de felicidade e bem estar comum. Lutar cada um pela sua de forma egocêntrica é uma calamidade a curto prazo. Lutar pela liberdade dos outros e geral é uma felicidade sustentável de coexistência. Não somos todos iguais de facto, as capacidades diferem a muitos parâmetros, mas temos todos os mesmos direitos, de respeito e oportunidade. Acredito mais nos homens do que em qualquer partido. Dos homens reza a história", completou, por fim, o músico.

Leia Também: Inês Herédia indignada: "És um criminoso, André Ventura"