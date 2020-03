Diogo Carmona usou as InstaStories da sua conta de Instagram para partilhar com os seus seguidores um incidente do qual foi vítima recentemente.

O ator publicou o seguinte texto: "Esta última semana tenho sido alvo de pirataria. Conseguiram todas as minhas palavras passes através de um email falso da Apple. Consegui num minuto mudar todas. Tenham cuidado".

Importa recordar que Diogo Carmona ainda se encontra em processo de recuperação depois de sofrer um grave acidente de comboio, que o deixou com um pé amputado.

© Instagram/Diogo Carmona

Leia Também: Tesourinho! Diogo Carmona partilha fotografia com mais de uma década