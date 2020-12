Diogo Amaral pode esta segunda-feira ter confirmado os rumores de que teria saído da clínica de reabilitação onde, alegadamente, terá estado internado em reabilitação nos últimos tempos.

O ator partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde surge em sua casa com o seu companheiro de quatro patas, Lobo. Uma forma de provar que já se encontra em Lisboa.

"Hoje é dia 7 e eu tenho zero presentes comprados e zero decorações na minha árvore de natal. Sou o único?", pode ler-se na legenda do registo.

Recorde-se os rumores de que Diogo Amaral estaria em reabilitação pela segunda vez devido ao vício em drogas estão relacionados com o facto de ter estado fora de Portugal e com a sua ausência das redes sociais.

Leia Também: Após notícias de internamento, Diogo Amaral recebe onda de carinho