Depois de ter ido para o ar a entrevista que João Catarré deu a Daniel Oliveira, onde falava pela primeira vez do cancro, Diogo Amaral manifestou-se publicamente.

O ator publicou uma fotografia de ambos na sua página de Instagram e escreveu: "O mais bonito de todos".

De recordar que os atores trabalharam juntos na primeira temporada da série 'Morangos Com Açúcar', onde Diogo Amaral interpretou Ricardo e João Catarré deu vida a Pipo.

No 'Alta Definição', este sábado, Catarré contou que foi diagnosticado com cancro em junho do ano passado, questão de saúde que já está resolvida.