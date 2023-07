Depois de ter estado a trabalhar fora da TVI durante seis anos, tendo integrado várias novelas na SIC nestes últimos anos, Diogo Amaral está de volta ao canal onde começou o percurso televisivo.

Na manhã desta sexta-feira, dia 28 de julho, após o anúncio do seu regresso à estação, Diogo Amaral esteve à conversa com Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça (que está a substituir Cláudio Ramos) no ‘Dois às 10’.

Inicialmente, começou por falar deste novo desafio. "A razão principal é o projeto. Assim que explicaram o projeto disse sim imediatamente", destacou, falando das razões que o levaram a voltar à TVI.

"Cativa-me o desafio, estou a pensar no que posso contar. Esta novela tem características que para um ator, ou pelo menos para mim, deixa-me entusiasmado. Era uma coisa que já não fazia há muito tempo, uma novela assim. E que saudades que tinha de fazer uma novela assim. Estou super entusiasmado", acrescentou, referindo que vai dar vida a um dono de uma construtora de sucesso.

"No início quer comprar uma fazenda no Brasil e quer construir lá um resort espetacular. Mas há muita gente que não vê isso com bons olhos", contou ainda sobre a personagem que vai interpretar. "Há uma miúda muito gira que depois vai baralhar aquilo tudo", revelou também.

Durante a conversa, falou da paternidade. Diogo Amaral é pai dos pequenos Mateus, da relação passada com Vera Kolodzig, e Oliver, da relação atual com Jessica Athayde.

Questionado sobre o que fará se os filhos quiserem seguir a sua profissão, o ator afirmou: "Podem ser aquilo que quiserem".

Diogo Amaral explicou também que antes dos filhos nascerem tinha "imensas ideias", mas que após o nascimento dos meninos "mudou tudo".

Então como é Diogo Amaral enquanto pai? "Um amador. Faço o melhor que consigo. Acho que ser pai é isso, não saberes nada e ires aprendendo também come eles. Sou um pai muito babado, às vezes tenho de disfarçar para os pôr na linha", respondeu, confessando também que é "um pai galinha".

Ainda enquanto conversava com Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, o ator realçou que "é muito melhor ator depois de ter sido pai". "Acho que ficas melhor em tudo depois de seres pai e mãe. Acho que relativizas, vês as coisas com outra distância", disse.

Leia Também: É oficial! Alexandra Lencastre volta à TVI e não é a única a deixar a SIC