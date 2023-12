Dino d'Santiago decidiu manifestar-se publicamente sobre o conflito armado entre Israel e o Hamas, sobretudo na Faixa de Gaza.

Ao destacar um vídeo chocante que chega de Gaza, o cantor começou por escrever: "Não tenho dormido em paz, porque sinto que o silêncio perante o que está a acontecer no território de uma das civilizações mais antigas da humanidade, sim! A história de Gaza remonta a cinco mil anos, tornando-a uma das cidades mais antigas do mundo. Não estamos em tempos de escolher qual o lado certo, se é que ele existe quando vidas continuam a ser ceifadas em nome do poder".

"Isto não é sobre eles, é sim sobre nós enquanto humanos. O nosso silêncio torna-nos cúmplices de mais este interminável episódio da nossa história. 'Uma criança é morta a cada 10 minutos em Gaza'", disse, por fim.