Dino D'Santiago tem esta segunda-feira, 13 de dezembro, motivos para celebrar. O músico completa hoje 39 anos de vida, data especial que resolveu assinalar publicamente nas suas redes sociais.

"Com o melhor presente que o universo me poderia oferecer neste mundo", lê-se na legenda de um conjunto de amorosas fotografias onde Dino D'Santiago posa com o filho bebé ao colo.

Lucas, de 10 meses, é o primeiro filho do cantor e nasce da sua relação com Rafaela Rosa de Sousa.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as imagens:

