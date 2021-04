Khloé Kardashian preparou para o aniversário da sua única filha, a pequena True Thompson, fruto da relação com Tristan Thompson, uma festa digna de uma verdadeira princesa.

A menina, que completou três anos esta segunda-feira, dia 12 de abril, teve direito a balões de quase todos os tons de cor-de-rosa.

As imagens da festa foram partilhadas pela mãe Khloé juntamente com uma emotiva declaração de amor.

"Feliz aniversário minha doce, True. Não estou pronta para teres 3 anos. Quase choro todas as vezes que te chamo de 'Baby True' e me corriges. Dizes com a voz mais doce: 'Eu não sou um bebé! Eu sou uma menina crescida!'", começa por ler-se na publicação.

"Mudaste a minha vida de mais maneiras do que eu jamais poderia ter sonhado. És a minha melhor amiga, a minha maior bênção, o meu mundo inteiro. Ver-te crescer é uma das minhas maiores honras. Ver a vida através dos teus olhos é algo tão especial. É algo mágico. Vou valorizar cada momento que tenho contigo para sempre. És o sonho que sempre tive de me tornar mãe que se tornou realidade. Obrigado por me escolheres! Deus, obrigada por me abençoar com o meu anjo", termina Khloé.

