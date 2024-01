Ninguém ficou indiferente à nova campanha publicitária da IKEA, e até houve outras marcas que aproveitaram a 'onda' para também brincaram com o tema dos 75.800 euros e da estante.

Nas redes sociais são várias as reações à publicidade da empresa de móveis e decoração, e entre as reações está a publicação de Fernando Alvim.

"Nos últimos anos, é cada vez mais difícil para as marcas arriscarem muito na forma como comunicam: o moralismo vigente, o medo de serem canceladas ou de gerarem mensagens de ódio nas redes, faz com que na prática seja muito difícil lembrarmo-nos de uma campanha de jeito. E muito menos, de nos rirmos com uma. Até que de repente, o insuspeitável Ikea faz isto", comentou.

De recordar que também Quim Barreiros reagiu à campanha da empresa sueca.

