Ana Garcia Martins aproveitou o final do reality show 'Big Brother - Duplo Impacto', no qual era comentadora, para fazer uma pausa e viajar com os filhos até aos Açores.

Na sua conta de Instagram, a influenciadora e também comediante tem vindo a partilhar com os seus seguidores retratos que tem captado durante esta viagem e que funcionam como uma espécie de diário de bordo.

Poderá vê-los na presente galeria.

