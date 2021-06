Esta segunda-feira, dia 31 de maio, Diana Chaves e João Baião receberam mensagens dos respetivos irmãos a propósito da comemoração do Dia dos Irmãos.

Depois de ter assistido à carinhosa dedicatória feita por Sara Chaves, a apresentadora acabou por fazer uma confissão.

"Nunca ninguém me compreendeu quando dizia que um dia quando tivesse um filho não iria gostar mais dele do que gosto das minhas irmãs. Houve uma vez que um psicólogo me explicou que as pessoas não iriam compreender. Perdemos a nossa mãe tinha 11 anos. Esta coisa de cuidar dos filhos e sentir que eles dependem de nós, sentimos isso com a Sara. A nossa ligação é muito forte. Amo a minha filha mais do que tudo, mas não a amo mais do que as minhas irmãs, é diferente. É exatamente o mesmo amor".

Declarações que acabaram por surpreender os telespectadores.

