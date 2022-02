Diana Chaves está ausente do programa 'Casa Feliz' esta quinta-feira, dia 17 de fevereiro. João Baião, que faz dupla com a atriz, apareceu sozinho para conduzir a emissão do programa da manhã.

"Hoje não está cá a Diana. A Diana anda a preparar surpresas para nós", revelou o apresentador logo no início do formato.

Nas redes sociais, o rosto da SIC justificou a sua ausência no formato matutino dando conta de que está hoje "a começar uma nova aventura".

Ao que tudo indica, tendo em conta a fotografia partilhada por Diana e as pessoas que esta identificou na sua partilha, a apresentadora deu início às gravações da nova temporada do programa 'Casados à Primeira Vista'.

O formato de sucesso está de regresso à SIC muito em breve.

