Carolina Loureiro encontra-se no Brasil junto do namorado, Vitor Kley, e a viagem coincidiu com a celebração do Dia dos Namorados. Ainda que no país irmão a data seja celebrada em junho, a apresentadora assinalou-a, à semelhança de várias figuras públicas, com uma amorosa fotografia nas redes sociais.

"Até à lua e voltar", escreveu na legenda da imagem em que surge a beijar o companheiro.

Vale referir que Carolina Loureiro e Vitor Kley assumiram publicamente a relação no final de 2019, depois de meses de rumores.

