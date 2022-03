Este sábado, 19 de março, é uma data simbólica para várias caras conhecidas. Celebra-se o Dia do Pai e muitas foram as figuras públicas que aproveitaram para expressar publicamente o amor e admiração que nutrem pelos progenitores.

E se no caso de Cristina Ferreira esta optou por não divulgar uma foto do pai, por outro lado, muitos famosos divulgaram nas redes sociais fotografias de quem mais amam.

Foi o caso da psicóloga Susana Dias Ramos.

José Carlos Malato foi outra das caras conhecidas que não deixou a data passar em branco. "Pai. Para sempre a celebrá-lo nos nossos corações. Todos os dias da nossa vida. Saudadinhas", escreveu.

O mesmo fez a atriz Noémia Costa: "Este era o meu Pai, deixou-me uma herança imensa. Uma escala de valores enorme, que não tem preço, deixou-me amor que transborda o entendimento dos que o não têm. Deixou-me princípios dos quais não abdico, sou riquíssima por causa dele. Dia do Pai sem ti, fisicamente, mas eternamente na minha alma e no meu coração. Este é o meu Pai e está apenas do outro lado do caminho".

" Começa a ser estranho olhar para fotos do meu pai ao meu lado e lembrar-me de que hoje, já sou mais velho do que ele era quando tinha de tomar conta de mim. Mesmo assim, sobrevivi. Obrigado por tudo, pai", escreveu o radialista Rodrigo Gomes.

